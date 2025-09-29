Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kredimi ödeyemedim ne olur bilgisi olan


29 Eylül 2025 10:43
Kredimi ödeyemedim ne olur bilgisi olan

Arkadaşlar bir bankadan 1 er ay aralıklı yüksek faizle 130000 ve 125000 kredi kullandım birinin ikinci taksidi yarın diğerinin 15 inde süreç nasıl işliyor yapılandırma yapmıyorlar mesela 3 taksit gelmeden ilk taksitleri ödesem böyle ertelenebilir mi yada icraya düşsem tahmini borç ne kadar olur o kadar çaresizim ki bu konularda bilgisi olan yazarsa sevinirim


debug
Müsteşar Yardımcısı
29 Eylül 2025 10:57

90 gün hiç bişey olmaz


berk00005
Aday Memur
29 Eylül 2025 11:21

Peki 90 güne varmadan mesela 88 . Gün ilk taksidi ödersem süre kazanır mıyım bide 90 gün ne zaman ba


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
29 Eylül 2025 11:45

Süre kazanırsın. Yeni gecikme süresi 58 güne düşer. Yapılandırma için kredi ödemede gecikmen 31. güne düştüğünde olur. İkinci taksidin yarın ise ödemezsen gecikmeye gireceksin, 3. kredi taksitini ödeyeceğin gün ödemezsen iki gün sonra git bankaya krediyi yapılandırabilirsin diye biliyorum! Ne kadar olacağına gelince bilemem ama sanırım %3. ün üstünde bir oranla krediyi yapılandırıyorlar

berk00005, 1 saat önce

