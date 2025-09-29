Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Enggelli Raporu 4b yer değişikliği


29 Eylül 2025 10:57
Enggelli Raporu 4b yer değişikliği

Merhaba Arkadaşlar,

4b 3+1 sözleşmeli personel 1 yılını doldurup daha sonra yüzde 40 engelli raporu alırsa tedavisi mümkün olmayan kalıcı engel mevcut. İstediği şehire nakil aldırabilirmi. 4b li personel yer değişikliği için can güvenliği ve sağlık sebebiyle yer, değişikliği mümkün olduğu söyleniyor.

