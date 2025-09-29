X ray cihazı geçiş zorunluluğu hakkında

çalıştığım kurumda xray cihazı var sabah ve akşamları x ray den sorunsuz geçiş isteniyor. lakin hem tüm personel hemde vatandaş için tek bir giriş çıkış var ve bu cihaz çok hassas ve yaparsan yap ayakkabıları da çıkarmadan sinyalsiz geçemiyorsun. ben artık bu konuyla ilgili tutanak ve disiplini de göze alarak sinyaliz geçiş olayına itiraz etmek istiyorum. bilenler yorum yapabilir mi ? idare bu kararını sürdürebilir mi ?

