Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

X ray cihazı geçiş zorunluluğu hakkında


29 Eylül 2025 11:07
X ray cihazı geçiş zorunluluğu hakkında
çalıştığım kurumda xray cihazı var sabah ve akşamları x ray den sorunsuz geçiş isteniyor. lakin hem tüm personel hemde vatandaş için tek bir giriş çıkış var ve bu cihaz çok hassas ve yaparsan yap ayakkabıları da çıkarmadan sinyalsiz geçemiyorsun. ben artık bu konuyla ilgili tutanak ve disiplini de göze alarak sinyaliz geçiş olayına itiraz etmek istiyorum. bilenler yorum yapabilir mi ? idare bu kararını sürdürebilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMaaşa icra konusunda bir sorum olacak yardımcı olur musunuz?

Sözlük

sabah ayazı 1 günaydın sözlük 1 yalan rüzgarı 1 pot kırmak 1 28.09.2026 simav depremi 1 ışığı kapasana 1 hans landa 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 Bu günün sözü 1 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1

Son Haberler

Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyorKemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' sözlerini yineledi: Kayyuma bırakamayızTBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi BaşladıGençlere yeni nesil saldırı: Elektronik sigaraSimülasyonlu KPSS 2025/5 robotu yayında

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?