Saglık bakanlığı inşaat teknıkerliği

29 Eylül 2025 11:49
Arkadaşlar bir kurumda inşaat teknıkeri olarak çalışıyorum .bu sağlık bakanlığı alımında memleketime kadro açmışlar ,tercih yapsam bana gelıyor .hastanelerde inşaat,elektrık teknıkeri gibi sağlık dışında teknıker maaşları ne kadar acaba. ? Döner yada nöbet var mı ?

