emekliler için alışveriş

29 Eylül 2025 13:00
geçen hafta market ve giyim alışverişimi yaptım, emekli maaşımı bankkart ile alıyorum. kasada görevli bana ?bu alışveriş kampanyaya dahil, 3.000 tl bankkart lira kazanacaksınız? dedi. inanır mısınız, hem ihtiyacım olan şeyleri almış oldum hem de cebime ekstra bir avantaj girdi. yaşlı başlı insan olarak böyle fırsatlar görmek güzel, hem işimi kolaylaştırdı hem de mutlu etti.

