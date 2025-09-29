Yandaş sendika memursen ve kamusen üyeleriniz istifa sırasında...

Bilmek veya duymak istemediğinizi yüksek sesle ifade edeyim ki belki bazılarınız anlarlar. Hayatı sadece maddeden ibaret zannedenler sürekli işgüzarlık yaparak başkalarını yönlendireceklerini zannediyorlar. Kısa ve net cümle kuruyorum. KESK, Kamusen. memursen hepsi ideolojik sendikalardır. Dolayısıyla maddeyi öne çıkaran ve sürekli konu açanlar maddiyatı öne çıkaranlar bir sendika kurarak yollarına devam etsinler!

