Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

29 Eylül 2025 13:31
Yandaş sendika memursen ve kamusen üyeleriniz istifa sırasında...

memursen ve kamusende istifalar çoğaldı. öyle yada böyle temsil ettikleri memuru işçinin maskarası yaptılar. bu zamana kadar istifa etmemeleri belki yalnış ona birşey diyemem. yıl sonunda gelen tüik in açıklayacağı enflasyon verilerinden sonra netleşen maaşlarla birlikte istifaların kat ve kat artıcağını düşünüyorum


mutlu_50
Müsteşar
29 Eylül 2025 13:37

Biraz işçi sendikalarına baksalar. Nasıl hak aranıyor görseler. Asgari ücret görüşmelerine Türk-İş'ten sonra Hak-İş de katılmayacak. Kamu işçilerine son verilen zamları bile beğenmediler bu haliyle bu sendikalar. Memur ise yine enflasyon farkına ( sıfır zam) almaya devam. Fakirleşmeye devam.


rbslh
Aday Memur
29 Eylül 2025 14:25
Bilmek veya duymak istemediğinizi yüksek sesle ifade edeyim ki belki bazılarınız anlarlar. Hayatı sadece maddeden ibaret zannedenler sürekli işgüzarlık yaparak başkalarını yönlendireceklerini zannediyorlar. Kısa ve net cümle kuruyorum. KESK, Kamusen. memursen hepsi ideolojik sendikalardır. Dolayısıyla maddeyi öne çıkaran ve sürekli konu açanlar maddiyatı öne çıkaranlar bir sendika kurarak yollarına devam etsinler!

mfu4226
Aday Memur
29 Eylül 2025 14:45
hala sendika üyeliğini devam ettilerenleri bir güzel anıyorum
