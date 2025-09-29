Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı


29 Eylül 2025 13:50
Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı

Merhabalar

2023 ocak atamasında 3+1 tibbi sekreter olarak bir ilçe devlet hastanesine atandım.

2024 Temmuz Ayında dogum yaptım ve ücretsiz izin kullanmadan 2024 Kasım ayında işbaşı yaptım. Bebeğim şu anda 14 aylık oldu. Analık izni bitimi tarihim 13 Eylüldü.

Ben şimdi ücretsiz izne ayrılmak istediğimde müdürüm bunun mümkün olmadığını analık izni bitimi sonrası hiç işbaşı yapmadan ücretsiz izne ayrılmış olmam gerektiğini söyledi. Bu benim çok aklıma yatmadı açıkçası. Şu an 1 yıl ücretsiz izne ayrılamaz mıyım? Bilgisi olanlar haklarım konusunda aydınlatabilirse minnettar olurum.

