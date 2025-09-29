Özel sektör eş durumu tayini

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eşimin son 4 yıl içinde 747 gün aynı ilden sigorta primi var ama çalıştığı yer yeni açılan bir dershane (1 yıldır falan aktif) bu eş durumu tayini için sorun olur mu bileniniz varsa bilgilendirebilir mi? Olumlu sonuçlanır mı red mi gelir?

