3249 Nitelik kodu (Bil. Prog.) Sağlık Bakanlığı alımında yine yok!

29 Eylül 2025 15:13
Bugün yapılan alımla beraber toplam iki alımda da yaklaşık 60'a yakın BİLGİSAYAR TEKNİKERİ alındı. Fakat tüm bilgisayar bölümleri olurken Bilgisayar Programcılığı (3249) nitelik koduna yine yer verilmemiş. Bilgisayar bölümlerinden KPSS başarısı olarak en iyi puanlar bizim bölümdeyken bize yer verilmemesi aşırı üzdü yine. Ne olacak ne yapacağız ilerisi için bu bölümdeki arkadaşlar seneye için çalışıyor mu? Çalışsak da pek bir şey ifade etmiyor sanırım alım olmadığından çaresiz bekliyoruz.


Produss
Genel Müdür
29 Eylül 2025 16:19

Naçizane tavsiyem ataması olmayan bölümden atama beklemek yerine ataması olan bir bölüm okuyun


Aliyigittt
Memur
29 Eylül 2025 16:30

Kesinlikle katılıyorum dediğinize ataması çok daha iyi olan bir bölüm okumamız gerekirdi ama artık ne yazık ki zaman geçti gibi hissediyorum. Bu iki alımda da yapılan hoş değil. KPSS başarısı olarak en iyi bilgisayar bölümlerinden biri ve üstüne mezun sayımızda fazla. Neden eklenmiyor hâlâ anlamış değilim. Pişmanım çok fazlasıyla keşke başka bir bölüm bitirseydim ataması olan..

Produss
Genel Müdür
29 Eylül 2025 16:35

Hocam bi tane bölüm kazansan zaten ortak derslerin muafiyetinden sonra pek ders kalmıyor. bence geç diye düşünmeyin

Aliyigittt
Memur
29 Eylül 2025 16:41

Evet bazı derslerden muaf olunuyor ama imkanlar sadece açıköğretimi sunuyor hocam şu an bana. Fazla da ataması olan bir bölüm var mı açıköğretim de meçhul.

