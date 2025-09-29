Yurt dışı din görevlisi sınavı

Selamun aleyküm.yurt dışı sınavlarına katılıp başarılı olmam durumunda yurt dışına gitmek niyetindeyim.

Tanıdığım ne milletvekili ne bakan ne vali be bilmem ne yok kısacası dayım yok

bu açılan sınavlarda torpil var mı yani sınavı kazanmak için illaki birilerini devreye mi sokuyorlar

eğer öyle ise boşuna masraf yapıp sınava katılmayacağım

yok adil bir sınav ise sınavlara katılşacağım hak edersem gideceğim

neden bunu yazıyorum çünkü bulunduğum yerde köyde görev yapan bir akrabam ben yabancı dil öğrendim yabancı dil sınavına girdim kazandım diyanetin açtığı yurt dışı sınavını da kazandım holandaya gidiyorum diyor 50 kişi alınmış bu sene

bana düzgün cevap ver torpili var mı dedim yok hakkımla gidiyorum dedi binlerce müracaat arasından kazandım gidiyorum dedi

doğrumu söylüyor güvenemedim

akraba dediğim çok uzaktan yılda bir sefer ya görüşürüz ya görüşmeyiz

yazdıklarınıza göre yol çizeceğim

bugune kadar girdiğim tüm nakil sıavlarında hep torpil yüzünden kazaamadım benimle beraber gşren arkadaşların araya birilerini koyduğunu kendi ağzlarıyla itiraf ettiler bana AMA YURT DIŞI SINAVINDA DA

TORPİL oluyor mu oLmuyor mu ...