Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Yurt dışı din görevlisi sınavı


29 Eylül 2025 15:33
Yurt dışı din görevlisi sınavı

Selamun aleyküm.yurt dışı sınavlarına katılıp başarılı olmam durumunda yurt dışına gitmek niyetindeyim.

Tanıdığım ne milletvekili ne bakan ne vali be bilmem ne yok kısacası dayım yok

bu açılan sınavlarda torpil var mı yani sınavı kazanmak için illaki birilerini devreye mi sokuyorlar

eğer öyle ise boşuna masraf yapıp sınava katılmayacağım

yok adil bir sınav ise sınavlara katılşacağım hak edersem gideceğim

neden bunu yazıyorum çünkü bulunduğum yerde köyde görev yapan bir akrabam ben yabancı dil öğrendim yabancı dil sınavına girdim kazandım diyanetin açtığı yurt dışı sınavını da kazandım holandaya gidiyorum diyor 50 kişi alınmış bu sene

bana düzgün cevap ver torpili var mı dedim yok hakkımla gidiyorum dedi binlerce müracaat arasından kazandım gidiyorum dedi

doğrumu söylüyor güvenemedim

akraba dediğim çok uzaktan yılda bir sefer ya görüşürüz ya görüşmeyiz

yazdıklarınıza göre yol çizeceğim

bugune kadar girdiğim tüm nakil sıavlarında hep torpil yüzünden kazaamadım benimle beraber gşren arkadaşların araya birilerini koyduğunu kendi ağzlarıyla itiraf ettiler bana AMA YURT DIŞI SINAVINDA DA

TORPİL oluyor mu oLmuyor mu ...


UrfalıAbdibey
Aday Memur
29 Eylül 2025 15:42

kıymetli arkadaşlarım bu hayatta tekim yani hiç bir zaman da garibanım yani.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hizmet YılıYurt dışı din görevlisi sınavıİmam kavga ederseCami lojmanı nasıl yenilenebilir?

Sözlük

yalan rüzgarı 1 pot kırmak 1 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 28.09.2026 simav depremi 1 ışığı kapasana 1 hans landa 2 sabah ayazı 1 Bu günün sözü 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 modifikasyon 1

Son Haberler

Altın yükselişini sürdürdü: Kilogramı 5 milyon 225 bin TLDHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada 2 tahliyeYeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştüBeyaz Saray: Gazze'de ateşkese çok yakınızTrump: ABD dışında yapılan filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?