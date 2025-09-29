Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

Sohbet tanışma ve ilerisi için


29 Eylül 2025 16:56
Sohbet tanışma ve ilerisi için

Tanısmak ıstıyorum duzgun ıyı bırı varsa... Her seyo yazmak ıstemedim tanımak ısteyen nıyetı olan varsa oletısıme gecebılirız

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırSon iki harften kelime bulma oyunuKelime türetmece oyunuSevdim seniilk defa uzun yol otobüs yolculuğu yapacağımSevgili günlükGececi tayfa Evleneceğin insanın özelliklerini bu başlıkta yaz belki aradığını bulursun3 Harf oyunu slxevlenecek kadın arıyorum ?

Sözlük

sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 günaydın sözlük 1 pot kırmak 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 bir kadın susuyorsa 1 yalan rüzgarı 1 sabah ayazı 1 hans landa 2 Bu günün sözü 1 ışığı kapasana 1

Son Haberler

Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandıBorsa günü düşüşle tamamladıYeni nişanlı çifti ölüm ayırdı: Önce elektrik çarptı, sonra trafik kazası geçirdilerBaşkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacakKayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?