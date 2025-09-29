KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Doğum izni


29 Eylül 2025 16:59
Doğum izni

Kadrolu mimar olarak atandığım kurumdan istifa edip sözleşmeli mimar olarak atanabilir miyim, Not:Doğum iznindeyim, doğum iznindeki personel istifa edebilir mi

