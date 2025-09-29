Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İlkokul öğrenci naklinde okullar açılmıyor.


29 Eylül 2025 17:42
İlkokul öğrenci naklinde okullar açılmıyor.

tayin sebebiyle ekim ayında okul nakli yapmam gerekiyor E-devletten girdiğim de bana sadece özel okulların listesi çıkıyor.

bu nakil işini nasıl yapmam gerekiyor ve belli bir dönemimi var. teşekkürler. acil


wulfgarop
Daire Başkanı
29 Eylül 2025 19:54
İkametinizi tayin olduğunuz yere aldırdınız mı? Eğer aldırmadıysanız ne e-devletten ne de okula giderek nakil yapamazsınız.
