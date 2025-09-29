Bakanlıklar Arası Geçiş

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Şu anda aktif olarak Adalet Bakanlığında 4B Sözleşmeli Psikolog olarak çalışıyorum,

Aralık 2025'de 2.yılımı dolduruyorum, 2026 KPSS girdiğimde Sağlık Bakanlığı tarafından, KLİNİK PSİKOLOG unvanında bir alım açıldığı zaman, Sağlık Bakanlığı Alımına ne zaman başvurabilirim?

3.Yılım bittiğinde yani Aday Memurluğumun başladığı zaman başvuru yapabiliyor muyum, Klinik Psikolog Unvan Değişikliğine girer mi? Geçiş yapabilir miyim? Teşekkürler.

