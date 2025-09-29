2025 doçentlik başvurusunda değişken anahtar kelimelr

Değerli hocalarım. 2025 Ekim başvuruları Eğitim Bilimleri alanında bazı anahtar kelimeler kaldırıld. Açık ve Uzaktan Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme, Yükseköğretim çalışmaları. Bu ilk üç alanda aktif doktora programları var, onlarca doktora mezunu var. Ben de onlardan birisiyim. Benim gibi olanlar ne yapacaklar? En yakın alana mı başvuracağız? O en yakın alan demez mi benim alanımdan değil bu kişi diye? Benzer durumda olan hocamız var mı? Ne yapılmalı bu durumda? Teşekkürler.