Promosyon Haciz Son Nokta.


29 Eylül 2025 19:08
Promosyon Haciz Son Nokta.
Bu işin içinde olan biri olarak tüm sorulara en net bilgiyi veriyorum. Öncelikle şunu söyliyim promosyon haczi yasaldır. 1) Maaş bankanızla icralık iseniz maaş bankanız paranızı haczedee hukuki bir engel yoktur. Dava açsanızda birşey çıkmaz. 2) Maaş bankanız dışında hacizlik iseniz o bankanın promosyon yatmadan önceki haciz ihbarnamesi dediğimiz banka hacizlerinin hiçbir hükmü yoktur doğmamış hakkın haczi yapılamaz paranızı çekersiniz. 3) promosyon yattıktan sonra hacizlil olduğunuz dosyadan ihbarname gelirse paranız o an hespta ise haczedilir çekemezsiniz. Dediklerimin aksini kim söylüyorsa bu işi bilmiyordur nokta

