İnfaz ve koruma memuru olma düşüncem hk.


29 Eylül 2025 20:45
İyi akşamlar ben üniversitemi bitirip askerliğimi hallettim ancak mezun olduğum bölünün kpss puanı yüksek olduğundan dolayı İş arayışında bu mesleğin bana uygunluğunu araştırmak için yola koyulduğumda ki bilgiler neticesinde yapabilirim düşüncesine girdim burada sizden isteğim mesleği ifa eden değerli büyüklerimden fikir almaktır eşim hemşire bana önerir misniz bu mesleği evlilikde Tercih ettiğim bu mesleğin bana eksileri olur mu tayinler vs. Kurumlar içerisinde Mobbing durumu vs. gibi durumlar için bana akıl verebilir misiniz Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

