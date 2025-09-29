Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Maaş


29 Eylül 2025 22:20
Maaş
Maaş dönemi geçtikten sonra başlama yapıldığında ayın 28-30 döneminde mi maaş yatıyor.Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar şimdiden teşekkürler

Vardır bir hayır
Şef
29 Eylül 2025 22:26

Evet ay sonunda yatar

Toplam 1 mesaj

