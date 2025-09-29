Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerSALI GÜNÜ GECEDEN ÇIKAN HEMŞİRE TEKRAR CUMARTESİ GÜNÜ İŞE GELİYOR VE MAAŞI BENDEN FAZLAZam hayırlı olsunCüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTürk Telekom Egm tarifeleri2022 de 28 eylulde imzalanmis kasim 17 de yatmis promosyonPromosyon'da Faizsiz Kredi seçenek olsun!!!!........
Sözlük
Son Haberler
Sapanca'da gizemli taş yapı tekrar ortaya çıktıAntalya'da otele silahlı saldırıya 3 tutuklamaBakan Memişoğlu. Son bir yılda 662 bin vatandaşta kardiyovasküler risk belirlendiOkul bahçesinde bayrak direği öğrencilerin üzerine devrildi: 1 çocuk yaralandıTHY'den 100'üncü yılında 171 milyon yolcu hedefi
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?