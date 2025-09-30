Eş durumu hakkında bilgisi olanlar

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
30 Eylül 2025 06:37
Merhaba ben kadrolu hemşireyim. Haziran illerarası ile tayin istedim şu an yeni görev yerime başlayalı 2 hafta oldu. Fakat eşim ilk defa ve yeniden atama kurasına başvurdu. Eş durumunda ben ona tabiyim. Onun tayini çıkarsa ben eş durumu tayini yapacağım. Yönetmelikleri araştırdım ama yine de sormak istedim . Eş durumu tayininde bir problem olur mu? Önceden bu kadar kısa sürede tayin isteyen arkadaşlar oldu mu?


30 Eylül 2025 08:39

hemen dilekçeni ver gidersin kardeşim dert etme fazla

