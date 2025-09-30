Geriye dönük alacakların tahsili

Arkadaşlar ben kurumumda 3 yıla yakın geçici görevlendirildiğim halde kurumum bana hakkım olmadığını bildirerek bu görevlendirme ücretini ödemedi. Ben de idari davaya giderek alacağımı talep ettim. İdari dava da beni haklı buldu. Fakat karar da yasal faiziyle birlikte ödenmesi ibaresi geçmediği için kurum bana sadece görevlendirmelerin tutarını ödedi. Ben 3 sene önceki kuruma verdiğim dilekçe de yasal faiz talep etmemiştim bu kadar uzun süreceğini düşünerek. Fakat gelinen nokta da 3 sene önceki görevlendirme ücreti çok komik rakamlara denk geliyor. Mahkeme kararından sonra kuruma verdiğim dilekçe de ise yasal faiziyle talep ettim. Fakat mali işler buna yanaşmıyor.Yasal faiziyle almak için illa ki mahkeme kararında yazması mı gerekiyor yoksa yasal olarak faiz işletilerek mi ödenmesi gerekiyor? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.