Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

sözleşmeliden sözleşmeliye geçerken mahkeme sürecinde kadroya geçmek


30 Eylül 2025 07:34
sözleşmeliden sözleşmeliye geçerken mahkeme sürecinde kadroya geçmek
arkadaşlar sözleşmeliden sözleşmeliye geçerken muaffakat alamazsak bu durumu da mahkemeye taşısak o süreçte de kadromuzu alırsak mahkeme süreci tamamlanmadan istifa edip yeni kurumumuza başlayabilir miyiz

Çok Yazılan Konular

Kadroluyken Sözleşmeli alıma başvurma hakkında soruSon 1yıl içersinde 4b li çalıştınızmı?sorusuEnggelli Raporu 4b yer değişikliğiSözleşmeliden Sözleşmeliye...Bakanlıklar Arası Geçiş4b li atandıktan sonra kadrolu başka yere atanmak4b sözleşmeli personel 3+1 mevzusu

Sözlük

ışığı kapasana 1 bir kadın susuyorsa 2 mehmet ataş 1 28.09.2026 simav depremi 1 Bu günün sözü 1 günaydın sözlük 1 pot kırmak 1 hans landa 2 la la land 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2

Son Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararıMGK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk kez masadaKırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildiOkulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun BakımdaAvrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?