Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Memurlar Yurt Dışına Eğitime Gidebilir mi?


30 Eylül 2025 09:46
Memurlar Yurt Dışına Eğitime Gidebilir mi?

Merhaba. Mart 2025 de bir devlet üniversitesine ekpss ile memur olarak atandım. O günden beri çalışmaktayım. Memurluğum devam ederken yurt dışına 6 aylık dil eğitimine gidebilmek gibi bir durum olabilir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Eylül 2025 10:01

Kanundaki ücretsiz izin şartlarını incelerseniz cevabı bulabileceksiniz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

kadrodan sözleşmeliye istifaMemurlar Yurt Dışına Eğitime Gidebilir mi?İbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmediBelediyeler ya da universiteler arasi nakil acilll

Sözlük

28.09.2026 simav depremi 1 yalan rüzgarı 1 Bu günün sözü 1 bir kadın susuyorsa 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 hans landa 2 modifikasyon 1 mehmet ataş 1 sabah ayazı 1 la la land 1

Son Haberler

2025-YDS/2 Başvuruları Başladıİstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştıTOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacakDış ticaret istatistikleri açıklandıEnerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 8,9 azaldı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?