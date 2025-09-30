Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

7 gün üst üste iş ve 90 saat mesai


30 Eylül 2025 11:09
7 gün üst üste iş ve 90 saat mesai

Bugün gene işteyim günlük görevlere tam işlettim zor da olsa ve artık iyice çöktüm bu hafta için değil bu baya bi böyle arada bi oluyor. Dilekçe veriyorum dilekçe kabul görmüyor şarka gideyim diyorum bi bakıyorum ipka talebi ben bunaldım. Sosyal hayatım kalmadı misafir kabul edemiyorum plan yapamıyorum. Bu girdaptan nasıl kurtarabilirim


kurumlararasigecis00
Aday Memur
30 Eylül 2025 11:12
hangi il

tarafsiz01
Şef
30 Eylül 2025 11:31
Personeli bu hale getiren idarecilerin hem bu dünyada hem önür dünyada iki yakası bir araya gelmesin inşallah.
Toplam 2 mesaj



