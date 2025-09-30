399'dan 4/B'ye Sağlık Bakanlığına Geçiş

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
30 Eylül 2025 11:09
Elektrik önlisans mezunuyum.Kpss 2024/2 atamasi ile kit kuruluşu olan TCDD ye 17.03.2025 tarihinde hat bakım onarım memuru olarak atandım ve çalışmaya devam etmekteyim.

Sağlık bakanlığı 2025/4 alımlarına aynı 2024 Kpss puanım ile tekniker olarak tercih yapıp yerleşebilir miyim.Yerleşmem gerçekleştiği taktirde 3 yıl yasağına takılmadan atamam gerçekleştirmi.

Tcdd de Hat Bakım Onarım Memuru 4/c li çalışıyorum.

Sağlık Bakanlığı Tekniker 4/b ile alım yapmakta.

Kimisi sigorta kolu ayrı gecebilirsin diyor,kimi unvan farklı geçersin diyor,kimi mezuniyet aynı olduğu için geçemezsin diyor.Bazı kurumlar yasağı takmıyor diyen var, bu işin netliği yok sanırım.


Amiralinofkesi
Aday Memur
30 Eylül 2025 14:22

Geçersin o 3 yıl kit yasağı için geçerli


Muhammed2508
Aday Memur
01 Ekim 2025 18:40

Her kurum farklı yorumluyor sanırım

Amiralinofkesi, Dün

Geçersin o 3 yıl kit yasağı için geçerli

