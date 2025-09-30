Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
399'dan 4b ye geçiş Sağlık Bakanlığına Geçiş


30 Eylül 2025 11:09
399'dan 4b ye geçiş Sağlık Bakanlığına Geçiş

Elektrik önlisans mezunuyum.Kpss 2024/2 atamasi ile kit kuruluşu olan TCDD ye 17.03.2025 tarihinde hat bakım onarım memuru olarak atandım ve çalışmaya devam etmekteyim.

Sağlık bakanlığı 2025/4 alımlarına aynı 2024 Kpss puanım ile tekniker olarak tercih yapıp yerleşebilir miyim.Yerleşmem gerçekleştiği taktirde 3 yıl yasağına takılmadan atamam gerçekleştirmi.

Tcdd de Hat Bakım Onarım Memuru 4/c li çalışıyorum.

Sağlık Bakanlığı Tekniker 4/b ile alım yapmakta.

Kimisi sigorta kolu ayrı gecebilirsin diyor,kimi unvan farklı geçersin diyor,kimi mezuniyet aynı olduğu için geçemezsin diyor.Bazı kurumlar yasağı takmıyor diyen var, bu işin netliği yok sanırım.

