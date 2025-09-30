Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Promosyon ne zaman yatacak


30 Eylül 2025 11:29
Promosyon ne zaman yatacak

promosyon ne zaman yatacak arkadaşlar?


mericeyn.01
30 Eylül 2025 11:46

12:45 itibariyle yatmaya başlayacakmış arkadaşlar


İnfaz.Koruma
Aday Memur
30 Eylül 2025 11:46

Eski bir bankacı olarak ve tecrübelerime dayanarak şube kapandıktan sonra yatar.


Moriartyzz
Aday Memur
30 Eylül 2025 12:00
muhtemelen bankacilik isinde kotuydun. 2022 yilinda saat 15.00 gibi yatti. ondan onceki donemdede her yil eylul ekim ayinda yatiyordu ve mesai saatleri icerisindeydi.
İnfaz.Koruma, 29 dk. önce

Eski bir bankacı olarak ve tecrübelerime dayanarak şube kapandıktan sonra yatar.


SANSAR21
Aday Memur
30 Eylül 2025 12:04

hayır saat 17:22 de yattı dostum adam haklı

Moriartyzz, 15 dk. önce
muhtemelen bankacilik isinde kotuydun. 2022 yilinda saat 15.00 gibi yatti. ondan onceki donemdede her yil eylul ekim ayinda yatiyordu ve mesai saatleri icerisindeydi.

biberovic
Aday Memur
30 Eylül 2025 12:05
reis o zaman şubeden şubeye farklılık vardi Bizim de saat 16.45 gibi yatmıştı
SANSAR21, 11 dk. önce

hayır saat 17:22 de yattı dostum adam haklı


Moriartyzz
Aday Memur
30 Eylül 2025 12:05
az once bir arkadasta sabah 10 da yatti demis. hani bana yatan saati ben biliyorum ya :) demekki herkese farkli saatte yatmis ve hepsi sube kapanmadan once.
SANSAR21, 11 dk. önce

hayır saat 17:22 de yattı dostum adam haklı


SANSAR21
Aday Memur
30 Eylül 2025 12:06

ben net hatırlıyorum tam 17:22 d2022 de ben 25 bin tek seferde gitmez diye yarısını kurtarabilmiştim


SANSAR21
Aday Memur
30 Eylül 2025 12:08

dostum bizimki dbakır tam 17:22 de yattı şube 17:30 damı kapanıyor acaba

Moriartyzz, 10 dk. önce
az once bir arkadasta sabah 10 da yatti demis. hani bana yatan saati ben biliyorum ya :) demekki herkese farkli saatte yatmis ve hepsi sube kapanmadan once.
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Promosyonu yatan var mı?300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon hacizli / blokeli personeller platformuVakıfbank takipli müşteri tahsilatıPromosyon ödemesiPromosyon haczi bilgilendirme amme hizmetiPromosyon ne zaman yatacakPromosyon Haciz Son Nokta.Öğretmen, zabıt katibi kim kime tabiVakıfbank

Sözlük

la la land 1 sabah ayazı 1 modifikasyon 1 bir kadın susuyorsa 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 Bu günün sözü 1 ışığı kapasana 1 28.09.2026 simav depremi 1

Son Haberler

2025-YDS/2 Başvuruları Başladıİstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştıTOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacakDış ticaret istatistikleri açıklandıEnerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 8,9 azaldı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?