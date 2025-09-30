Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Sağlık Mazeret Tayini


Sağlık Mazeret Tayini

2 yıllık zabıt katibiyim ve ilçedeyim. işe başlamadan önce annemin yüzde 87 lik engelli raporu vardı ve şuan yeni raporda yüzde 90 üzerinde ayrıca rahatsızlıkları ilerledi ilçede ise bu konuda doktor yok. il merkezi çok uzak ayrıca git gel yapamıyoruz. İl merkezindeki adliyelerde çalışmak için mazeret sunarsam kabul olma ihtimali var mı? Annem benimle kalıyor başka bakan kimse yok.


Raporlarla birlikte komisyona dilekçe ver aynı komisyona bağlı isen. Geçici görevlendirme ile bir hafta da çekerler merkeze.

