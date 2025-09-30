Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sağlık Yatırımları Genel Müd. Mühendis Alımı


30 Eylül 2025 11:53
Sağlık Yatırımları Genel Müd. Mühendis Alımı

Merhaba herkese, bu kurumda makine mühendisi ne iş yapar ve maaşı hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi?

Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2025 Ünvan değişikliği TDSİl sağlık müdürlükleri mühendislik hk.Doğum sonrası ücretsiz izin hakkıEş durumu hakkında bilgisi olanlarBecayiş ilanları (tek başlık)İstifa sonrası atama zimmete düşmeİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Rotasyonu kabul etmek zorundamıyız ?

Sözlük

ışığı kapasana 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 yalan rüzgarı 1 bir kadın susuyorsa 2 28.09.2026 simav depremi 1 Bu günün sözü 1 hans landa 2 la la land 1 pot kırmak 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

2025-YDS/2 Başvuruları Başladıİstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştıTOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacakDış ticaret istatistikleri açıklandıEnerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 8,9 azaldı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?