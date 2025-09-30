İl Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığı atamasında psikolog olarak il-ilçe sağlık müdürlüklerine ya da toplum sağlık merkezlerine atanma durumum var. ancak bu kurumların işleyişi hakkında bir bilgim yok. internetteki bilgi de oldukça yetersiz. bu kurumlarda çalışan psikologlar neler yapar? kurumların birbirinden farkı nedir? ve bu kurumlardan birkaç sene sonrasında hastaneye psikolog olarak tayin isteyebilir miyim?

