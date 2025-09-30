Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
30 Eylül 2025 12:49
ÇEDES kapsamında zorunlu iş ve işlemler yapılabilir mi?

Merhaba arkadaşlar. Gönüllülük esasına bağlı olan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında Halkeğitim kanalıyla kurs açma zorunlu tutulabilir mi bir öğretmen? Zorunlu kılınan yerde bunu yapmadığımızda ne gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir?


mazıke
Şef
30 Eylül 2025 19:24
zorunlu değilsiniz. sizi zorlayan kim olursa olsun bişey yapamaz. nüfuzu yüksek birisi ise rahatsızlık verir.

sınıfdefteri
Aday Memur
30 Eylül 2025 20:02
İlçe okulun burnundan getirir, ödenek vermez, talep ve istekleri dinlemez. (Birebir yaşandı)
