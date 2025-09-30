Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Çedes


30 Eylül 2025 12:49
Çedes

Merhaba arkadaşlar. Gönüllülük esasına bağlı olan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında Halkeğitim kanalıyla kurs açma zorunlu tutulabilir mi bir öğretmen? Zorunlu kılınan yerde bunu yapmadığımızda ne gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir?

Çok Yazılan Konular

MEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?Cuma öğleden sonra alınan raporda kesinti olur mu?Ücretliler değil aktif devlet memurluk yapan öğretmenler derslere girsin.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiGörevlendirme müdür yardımcısı derse girmek zorunda mı?Eşi Zorunlu Yaptıysa Diğer Eş Zorunlu Yapmayabilir mi?Okulunda 25 -30 yıl çalışsan öğretmen güçlü vizyonlu başarılı inançlı idealisttirEğitim öğretim ödeneği yatan illerSözleşmeliyim ags ye girip kazanırsam ceza yer miyim ??Ek ders 350 Türk lirası olmalı

Sözlük

günaydın sözlük 1 mehmet ataş 1 modifikasyon 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 bir kadın susuyorsa 2 hans landa 2 yücel ataç 1 sabah ayazı 1 la la land 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2

Son Haberler

2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktıTürkiye'nin elektrik üretimi temmuzda arttıSamsun'da feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybettiİletişim Başkanı Duran'dan 2 şehidimiz için taziye mesajı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?