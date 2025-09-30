Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği


30 Eylül 2025 13:10
2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
hayırlı olsun bu sene yine atama yönetmeliği değişiyor. bildiğime göre 2. şark kalkıyor, bunun yanında yine köklü değişiklikler olacak. bilen varsa ekleyebilir.

KenanKomutan32
Memur
30 Eylül 2025 13:20

Al işte yeni bir balon


KenanKomutan32
Memur
30 Eylül 2025 13:22

Senin yine köklü değişiklik olacak dediğin şeyler 1 sene dayanmıyor. Her sene yönetmelik değişiyor


gökbörü60
Daire Başkanı
30 Eylül 2025 13:33

Highpol neye göre 2.şark kalkıyor diyorsun gönlünden geçen mi yoksa bir bildiğin mi var


reis5854
Aday Memur
30 Eylül 2025 13:42
sallıyor cani siikilan balon haber başlık acıyor bunu boktan bir ekosistem

highpol
Aday Memur
30 Eylül 2025 13:44
zaten şark illerinin süresinin uzaltılma sebebi buydu. yönetmelikten de çıkaracaklar polise de ikinci şarkı kaldırdık olacak. ayrıca yine bildiklerim arasında ipkası kabul olan personel tercih yapmayacak

highpol
Aday Memur
30 Eylül 2025 13:45
üç ay sonra hatırlatırım bunu
reis5854
Aday Memur
30 Eylül 2025 13:45
yav he he
mehmetkaya45
Aday Memur
30 Eylül 2025 13:45

2025 Atama dönemi teşkilatın ön kötü atama dönemiydi. %80 personel mağdur oldu. Puan sistemi teşkilatın yapısına uygun değil çünkü

Sistem Adaletli Değil

- Yoğun çalışan ve Geçim sıkıntısı olan Büyükşehirlerde çalışanların puanı en düşük.Oysa yoğun çalışılan yerlerin puanı daha yüksek olacaktı (Öyle dendi).Büyükşehirde çalışan hem yoğuun çalışıyor hem en düşük puana sahip.Gerçi büyükşehirde çalışanların puanı yüksek olsa bu sefer teşkilatın %70'i yüksek puan alacak bu seferde sıralama oluşturamayacaksın.O yüzden bu sistem teşkilat yapısı gereği uygun değil.

Sistem herhangi bir strateji yapmaya müsait değil Puan biriktirme diye bişey yok.

- Hadi diyelim ki Ankara'da çalışan memur biraz puan biriktiriyim öyle şarka gidiyim dese buna müsade etmez sistem çünkü istediğin yerde istediğin kadar çalışamazsın.Doğuda aynı şekilde 3 yıllık yerdesin 7 yıl çalışıyım puan biriktiriyim desen (ki zaten şu anda herkes grubunun en üstünde olmak için çabalıyor) kimisinin ibkasını kabul edeceksin kimisininkini kabul etmeyeceksin.Memur plan yapsa uygulayamayacak.Ayrıca her 5 yılda bir üst gruba çıkıyorsun ve puanın adeta sıfırlanıyor. Çünkü grubun en altındasın. İstediğin şehirde planladığın kadar kalamıyorsunki nasıl strateji yapacaksın.Herkes aynı şeyi planlayınca bu sefer ipkalarda torpil dönecek.

- Sistem öngörülebilir değil

Hem şehirlerin kaç puanla aldığı belli değil hem de bunun bir standardı yok.Her yıl alımlar personel ihtiyacına göre değişecek.Doğal afetler veya acil personel ihtiyaçlarında esneme yaptığın zaman hesaplar birbirine girecek.

Kısacası sistem personele hiçbir hareket imkanı sağlamıyor.Mesleğe küçük şehirde başlamışsan şanslısın ama İstanbul hariç büyükşehirde başlamışsan ne doğuya istediğin yere gidebilirsin ne de doğu dönüşü batıya istediğin yere gidebilirsin.Kastamonu'da çalışan Adana'da çalışandan çok daha avantajlı oysa Adana'da çalışanın görevden imanı gevrerken Kastamonu'da, Burdur'da çalışan adam hem rahat hem geçim derdi yok.

Ayrıca iki yıl önce 2.şark dönüşü personel istediği yere atanacak dendi millet 2.şarka geldi sonra onları hep İstanbul'a gönderdiler.


highpol
Aday Memur
30 Eylül 2025 13:48
puan sistemi devam edecek arkadaşlar net. iyileştirme yapacaklar. hatta çoğu daire kendisi atayacak. zaten tem Kom siber isth. daire kendileri yapıyordu. bunlara yine daireler eklenecek o personeller için puan yıl kriteri olmayacak. özellikle teknik birimler, bilgi teknolojileri, strateji geliştirme, trafik başkanlığı gibi.. sebebi şu personel daire iş yükünün altından kalkamaz hale geldi. genel ataması mazereti hepsi personel dairede. malesef geçen sene en kötü atama yılı oldu. bir çok yenilik gelecek.

mehmetkaya45
Aday Memur
30 Eylül 2025 14:03

2.şark kalkacaksan en azından şu anda 2.şark yapanları da istedikleri yerlere atasınlar.Çünkü şu anda 2.şarka gönüllü gelenlerin hepsi Soylu Bakanın "2.şark dönüşü personeli istediği yere atayacağız" sözüne istinaden geldi.


poliscz35
Memur
30 Eylül 2025 14:09

Büyükşehirler de süresi dolan ne olacak devrem?İpka da sınır var mı?

koyutürk38
Şef
30 Eylül 2025 14:25

Bu yeni bir olay değil , ikinci şarkın kalkacağı zaten geçen yil atama döneminden belli


yalnızkurt3847
Aday Memur
30 Eylül 2025 14:27

başlığa bakıp ne var diye okuyoruz, boş yere zaman kaybı. köklü değişiklik ne diye sorsan, kendi de bilmiyor. pehhh

