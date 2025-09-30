2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

2025 Atama dönemi teşkilatın ön kötü atama dönemiydi. %80 personel mağdur oldu. Puan sistemi teşkilatın yapısına uygun değil çünkü

Sistem Adaletli Değil

- Yoğun çalışan ve Geçim sıkıntısı olan Büyükşehirlerde çalışanların puanı en düşük.Oysa yoğun çalışılan yerlerin puanı daha yüksek olacaktı (Öyle dendi).Büyükşehirde çalışan hem yoğuun çalışıyor hem en düşük puana sahip.Gerçi büyükşehirde çalışanların puanı yüksek olsa bu sefer teşkilatın %70'i yüksek puan alacak bu seferde sıralama oluşturamayacaksın.O yüzden bu sistem teşkilat yapısı gereği uygun değil.

Sistem herhangi bir strateji yapmaya müsait değil Puan biriktirme diye bişey yok.

- Hadi diyelim ki Ankara'da çalışan memur biraz puan biriktiriyim öyle şarka gidiyim dese buna müsade etmez sistem çünkü istediğin yerde istediğin kadar çalışamazsın.Doğuda aynı şekilde 3 yıllık yerdesin 7 yıl çalışıyım puan biriktiriyim desen (ki zaten şu anda herkes grubunun en üstünde olmak için çabalıyor) kimisinin ibkasını kabul edeceksin kimisininkini kabul etmeyeceksin.Memur plan yapsa uygulayamayacak.Ayrıca her 5 yılda bir üst gruba çıkıyorsun ve puanın adeta sıfırlanıyor. Çünkü grubun en altındasın. İstediğin şehirde planladığın kadar kalamıyorsunki nasıl strateji yapacaksın.Herkes aynı şeyi planlayınca bu sefer ipkalarda torpil dönecek.

- Sistem öngörülebilir değil

Hem şehirlerin kaç puanla aldığı belli değil hem de bunun bir standardı yok.Her yıl alımlar personel ihtiyacına göre değişecek.Doğal afetler veya acil personel ihtiyaçlarında esneme yaptığın zaman hesaplar birbirine girecek.

Kısacası sistem personele hiçbir hareket imkanı sağlamıyor.Mesleğe küçük şehirde başlamışsan şanslısın ama İstanbul hariç büyükşehirde başlamışsan ne doğuya istediğin yere gidebilirsin ne de doğu dönüşü batıya istediğin yere gidebilirsin.Kastamonu'da çalışan Adana'da çalışandan çok daha avantajlı oysa Adana'da çalışanın görevden imanı gevrerken Kastamonu'da, Burdur'da çalışan adam hem rahat hem geçim derdi yok.

Ayrıca iki yıl önce 2.şark dönüşü personel istediği yere atanacak dendi millet 2.şarka geldi sonra onları hep İstanbul'a gönderdiler.