Çanakkale Destanı dizi oluyor

Tabii platformu tarafından ?Onbeşliler? adıyla duyurulan yeni yapım, Türk milletinin hafızasında derin izler bırakan Çanakkale Destanı?na farklı bir pencereden bakıyor.
Proje, Tokat?tan Çanakkale cephesine giden ?onbeşli? gençlerin hikâyesini merkezine alıyor. Daha çocuk sayılabilecek yaşta, ardında sevdiklerini ve hayallerini bırakarak cepheye giden bu yiğitlerin, vatan uğruna gösterdikleri fedakârlık ve kahramanlık, dramatik bir dille ekrana taşınacak.
Onbeşliler, Türk milletinin birlik, beraberlik ve inançla örülü mücadele ruhunu yansıtmayı hedefliyor. Dizi, Tokat?ın tarihî ve kültürel dokusunu ayrıntılı şekilde işlerken, aynı zamanda halk arasında dilden dile aktarılan ?Hey Onbeşli? ağıtında adı geçen kahramanların aziz hatırasını da yaşatacak. Bu yönüyle proje, hem tarihî bir bellek hem de kültürel bir miras görevi üstlenecek.
