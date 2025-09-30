101 Okey şeysi

Gündem \ Sohbet ve Tanışma
30 Eylül 2025 14:32
Bazı akşamlar can sıkıntısı yaşamamak için Ankara 30-40 yaş arası arkadaşlara hitaben, buluşup 101 oynayabileceğin, düzgün bir sohbet ve muhabbet edip eğlenebileceğin bir ortam kurulabilmeli , haydi okeye kimler burada

