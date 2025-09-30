En Düşük Bekar Memur Maaşı Yoksulluk Sınırına Çıkarılmalıdır Türk-İş 2025 Eylül Ayı: 91.109 TL

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
30 Eylül 2025 15:14
- En düşük (bekar) memur maaşı 47.000 TL'den yoksulluk sınırına çıkarılmalıdır (Türk-İş 2025 yılı Eylül ayı: 91.109 TL).

- Memur, enflasyon farkı (sıfır zam) ile hayatını idare edememektedir.

- Kirada oturan memurun kirasına %100 ve %50 zam yapılması memurun hayatını iyice zorlaştırmaktadır.

- Kamu işçisine verilen maaşına ek, yılda 4 tediye, yılda 2 ikramiye, her ay yemek parası, fazla mesai parası gibi ödemelerin memura verilmemesi kamuda çalışma barışını bozmuştur.

- Kamu işçisi her ay ortalama maaş+ek ödemeleriyle 73.000 TL gelir alırken hiçbir ek ödemesi olmayan en alt kademedeki bekar memur 47.000 TL maaş alırken aradaki 26.000 TL civarı gelir farkı çalışma barışını ve huzurunu bozmaktadır.

- Kamuda çalışma barışının sağlanması için ya memura da kamu işçisine verilen ek ödemeler verilmeli ya da en düşük bekar memur maaşı yoksulluk sınırı seviyesine çıkarılmalıdır.

- Memur, 6 ayda bir verilen enflasyon farkı (sıfır zam) ile sürekli fakirleşmektedir. Enflasyon farkı memurun derdine derman olmamıştır. Mutlaka memurun maaşında iyileştirmeler yapılmalı veya memura ek ödemeler verilerek gelir adaletsizliği giderilmelidir.

