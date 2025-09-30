Neden alınıyor bu ücret?

Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kontenjanlara tercih verdiğimiz zaman, ÖSYM 130 lira ücret istiyor. Neden istenir bu ücret? Görevli öğretmenler mi var? Verdiğiniz kalem, kağıt, şeker mi var? Niye istiyorsunuz bu ücreti? Memurlar.Net editörleri, üniversitelerin haksız eleman alımlarını ifşa ediyorsunuz. Bununla ilgili de haber yaparsanız çok iyi olur.

Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kontenjanlara tercih verdiğimiz zaman, ÖSYM 130 lira ücret istiyor. Neden istenir bu ücret? Görevli öğretmenler mi var? Verdiğiniz kalem, kağıt, şeker mi var? Niye istiyorsunuz bu ücreti? Memurlar.Net editörleri, üniversitelerin haksız eleman alımlarını ifşa ediyorsunuz. Bununla ilgili de haber yaparsanız çok iyi olur.