Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Neden alınıyor bu ücret?


30 Eylül 2025 15:23
Neden alınıyor bu ücret?
Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kontenjanlara tercih verdiğimiz zaman, ÖSYM 130 lira ücret istiyor. Neden istenir bu ücret? Görevli öğretmenler mi var? Verdiğiniz kalem, kağıt, şeker mi var? Niye istiyorsunuz bu ücreti? Memurlar.Net editörleri, üniversitelerin haksız eleman alımlarını ifşa ediyorsunuz. Bununla ilgili de haber yaparsanız çok iyi olur.

can-mekanik
Memur
30 Eylül 2025 15:35
sen cuma namazı kılamıyorum, cumaları tatil olsun diye başlık açan arkadaş değil misin? hayırdır memur olmadan tatilin peşine düşüp bir de ÖSYM ücretlerini mi eleştiriyorsun. senin daha önemli konuların var birader, cumalar tatil olacak. feci taktım sana birader.

ErkekGüzeliSefilBilo
Aday Memur
30 Eylül 2025 16:10
Sen bu kafayla nasıl memur oldun kral? Şu an memur olup, sınava girip başka bir branşa geçmek istemiş olamaz mıyım? :)
can-mekanik, 2 saat önce
sen cuma namazı kılamıyorum, cumaları tatil olsun diye başlık açan arkadaş değil misin? hayırdır memur olmadan tatilin peşine düşüp bir de ÖSYM ücretlerini mi eleştiriyorsun. senin daha önemli konuların var birader, cumalar tatil olacak. feci taktım sana birader.

can-mekanik
Memur
30 Eylül 2025 17:49
bana eksi veren utangaç malum-sen'li arkadaşları sahada görsek keşke :)
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yandaş sendika memursen ve kamusen üyeleriniz istifa sırasında...İşçilerin 657 Sayılı DMK'na Dahil Edilmesi?İstifa halinde promosyon iade mi edilir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarBir memurun aylık zorunlu (keyfi değil) harcamaları :Merkez bankası 29.9Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdırİşçileri Memur olma, memur seviyesine düşme Korkusu Sardı!Cuma günleri tatil olsun2026 Ocak Zammı

Sözlük

modifikasyon 1 ışığı kapasana 1 hans landa 2 pot kırmak 1 yalan rüzgarı 1 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 Bu günün sözü 1 la la land 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Adana Büyükşehir'de usulsüzlük iddiasıyla 11 sanık hakim karşısındaBir belediye başkanı daha CHP'den istifa ettiTBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon çözümsüz mesele bırakmazDolar 41,58 TL'ye yükseldiBakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?