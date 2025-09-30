Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Kınama yada aylıktan kesme cezası alan memur müdür olabilir mi ?


30 Eylül 2025 17:24
Kınama yada aylıktan kesme cezası alan memur müdür olabilir mi ?

Merhaba

Soruşturma sonucu belli olmadı ama kınama yada aylıktan kesme cezası alındığı taktirde

Bu durum müdürlüğe engel olur mu ?

2 ay sonra sınava gireceğiz

Bu şekilde cezası olup sa sınava girip kazanan oldu mu bildiğiniz ?


Mstfkmlnskrlryz
Şef
30 Eylül 2025 17:26

Bir küçük dayı meselesi


blackkuzm
Memur
30 Eylül 2025 17:35
aylıktan kesme cezası usulen engel değil ama mülakat öncesi kurumlardan disiplin cezalarına dair bilgi alıyorlar Orda üstünü çizebilirler

E.Kayı Han
Editor
30 Eylül 2025 17:40

Engel değil altı tane aylıktan kesme cezası bulunan kişi müdür olmuştu. Bunlara kafanı takma ders çalış.

