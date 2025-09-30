Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
30 Eylül 2025 18:23
Promosyona bloke konusu amme hizmeti

Evet arkadaşlar adalet bakanlığı yarım saat kadar önce promosyonlarını aldılar.

---vakıfbanka borcu olanların, icralık olanların dosya sırasına bakılmaksınız para yatmadan hesapları eksiye düşürülerek yatan paraya el konulmuştur.

--- vakıfa borcu olmayıp başka bankalara vs borcu olanlardan, alacaklısı talep oluşturmayanlar paralarını kurtarabildiler. talep oluşturanlarında hesapları eksiye düşürülerek paraya el koymuş vakıf


utku0102
Aday Memur
30 Eylül 2025 18:34

hepimize geçmiş olsun. elimizden birşey gelmiyorsa bile en ezaından miktarı yüksek verselerde borcumuzu azaltsak


JamaisVu09
30 Eylül 2025 20:10
kredisi olanada mı ?

avci3416
Aday Memur
30 Eylül 2025 20:11

Ben 3 11 den kredi yapılandırın gecikmem yok. Promosyonu keserler mi ?


kdladn
Memur
30 Eylül 2025 20:18
tıpki 3 sene önceki gibi kimse promosyon alamaz imkansız bir şey almak. 3 sene önce de vakıfa icrası olan kimse alamamış şimdi de
