Valiliklere naklen atama

Ankara'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Valilik bünyesinde il nüfus müdürlüğüne naklen atanmak için başvuruda bulundum.Valilik muvafakat işlemlerini yapacağını söyledi ve dilekçeyi kabul etti.Sormak istediğim iki husus var. Birincisi muvafakat yazısını Valilik mi yazacak yoksa bu yazı İç İşleri Bakanlığından mı çıkacak. İkincisi çalıştığım kurum muvafakatı vereceğini söyledi muvafakat işlemi karşılıklı olarak bittikten sonra nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü veya iç işleri bakanlığında ayrı bir onay süreci olacak mı yoksa kurumum muvafakat verdikten sonra valilik atamamı yapabilecek mi

