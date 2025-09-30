Ehliyet Sınavı Ücreti

Arkadaşlar A sınıfı ehliyet için ilk direksiyon sınavından kaldım.2. sınav için sınav parası yatırmak için MEBi aradım sınav ücreti 1350 TL dedi ama sürücü kursu sınav ücreti için 3500 TL istiyor.Kursla görüştüğümde 2150 Tlsi telafi kurs ücretiymiş. Ben kurs istemiyorum sadece sınava girmek istiyorum dedim.Onlarda telafi 2 saatlik kurs almazsanız sınava giremeyeceğimi belirttiler. Sınav ücretini ziraat bankası aracılığıyla yatırsam sıkıntı olur mu

