zimmete düştükten sonra mı mevcut kurumdan istifa edilmeli?

30 Eylül 2025 19:24
arkadaşlar tercih sonuçları açıklandı diyelim 15 ekimde.

mevcut olarak kadrolu bir pozisyonda çalışan memur ne zaman istifa etmeli? arşiv tamamlanıp zimmete düştükten sonra mı?

peki zimmete düştükten sonra bize 14-15 gün süre veriyor sağlık bakanlığı. Ya istifa dilekçesi bu süre içinde onaylanmazsa?

kafam çok karışık yardımcı olacak arkadaşlar lütfen yardımcı olun.

