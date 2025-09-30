Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4B sözleşmeliyim , Yüksek Lisans dersleri için izin vermiyorlar


30 Eylül 2025 19:27
4B sözleşmeliyim , Yüksek Lisans dersleri için izin vermiyorlar

4B sözleşmeliyim çşb . 7 ay oldu göreve başlayalı. Yüksek lisansı kazandım tezli ve devam Zorunluluğu var . Ancak idare , haftada 1 gün bile derse gitmem için izin vermiyor . Ne yapabilirim? Eğitim hakkımızı çiğniyorlar . Tavsiyeleriniz ?


E.Kayı Han
Editor
30 Eylül 2025 19:40

İstifa edip eğitiminize devam edebilirsiniz.


Mithrandir01
Aday Memur
30 Eylül 2025 20:15

İstifa etmek istemiyorum.

E.Kayı Han, 42 dk. önce

İstifa edip eğitiminize devam edebilirsiniz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kadroluyken Sözleşmeli alıma başvurma hakkında soruSon 1yıl içersinde 4b li çalıştınızmı?sorusuSözleşmeliden Sözleşmeliye...Enggelli Raporu 4b yer değişikliğiBakanlıklar Arası Geçişsözleşmeliden sözleşmeliye geçerken mahkeme sürecinde kadroya geçmek4B sözleşmeliyim , Yüksek Lisans dersleri için izin vermiyorlar4b li atandıktan sonra kadrolu başka yere atanmak4b sözleşmeli personel 3+1 mevzusu

Sözlük

hans landa 2 28.09.2026 simav depremi 1 bir kadın susuyorsa 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 2 ışığı kapasana 1 sözlükçülerin ocak ayı doğalgaz faturası miktarı 1 pot kırmak 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 günaydın sözlük 1 mehmet ataş 1

Son Haberler

Kapadokya'da arazi araçlı turlara kota sınırlaması getirildiBalıkçıların bulduğu insansız deniz aracına ilişkin Valilikten açıklamaKamu Personeli Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan başkanlığında toplandıKasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandıAnkara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?