4B sözleşmeliyim , Yüksek Lisans dersleri için izin vermiyorlar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
Kadroluyken Sözleşmeli alıma başvurma hakkında soruSon 1yıl içersinde 4b li çalıştınızmı?sorusuSözleşmeliden Sözleşmeliye...Enggelli Raporu 4b yer değişikliğiBakanlıklar Arası Geçişsözleşmeliden sözleşmeliye geçerken mahkeme sürecinde kadroya geçmek4B sözleşmeliyim , Yüksek Lisans dersleri için izin vermiyorlar4b li atandıktan sonra kadrolu başka yere atanmak4b sözleşmeli personel 3+1 mevzusu
Sözlük
Son Haberler
Kapadokya'da arazi araçlı turlara kota sınırlaması getirildiBalıkçıların bulduğu insansız deniz aracına ilişkin Valilikten açıklamaKamu Personeli Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan başkanlığında toplandıKasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandıAnkara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?