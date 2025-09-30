Trigger Otomatik Tahsil Yapma

Bilgim dışında böyle bir kesinti yaptılar. Benim her ay maaşımın 1/4 oranında kesinti yapılıyor zaten. Geri kalanıyla hayatımı idame etmeye çalışıyorum. Bu şekilde promosyon olarak yatan bir paraya çok ihtiyacım varken saniyeler içinde kesmeleri benim açımdan çok kötü oldu. Bu konu hakkında şunu sormak istiyorum. Acaba bunun iptali için bir şey yapabilir miyiz ve paranın tarafıma iadesi mümkün mü? Teşekkürler.

Bilgim dışında böyle bir kesinti yaptılar. Benim her ay maaşımın 1/4 oranında kesinti yapılıyor zaten. Geri kalanıyla hayatımı idame etmeye çalışıyorum. Bu şekilde promosyon olarak yatan bir paraya çok ihtiyacım varken saniyeler içinde kesmeleri benim açımdan çok kötü oldu. Bu konu hakkında şunu sormak istiyorum. Acaba bunun iptali için bir şey yapabilir miyiz ve paranın tarafıma iadesi mümkün mü? Teşekkürler.