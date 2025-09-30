Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Zorunlu eğitimden memnun musunuz?


30 Eylül 2025 20:34

Zorunlu eğitimden memnun musunuz?
Yıllardır uygulanan zorunlu 12 yıllık eğitim sonrası ülkemizde meydana gelen eğitim kalitesinin düşmesi, çırak-kalfa- usta ilişkisinin bozulması istihdam sorunları yaşanması gibi birçok soruna yol açmaktadır.

Bu ankete 2 saatte, 0 kişi oy kullandı

Bu anketin sonuçları 07 Ekim 2025, 20:34 tarihinden sonra görüntülenecektir.

