118 saat ek ders ücreti


30 Eylül 2025 21:26
118 saat ek ders ücreti

ne kadardır acaba? puantajda ücret yazmıyor. bu ay ilk olduğu için ek ders ücreti ile ilgili bir sürü farklı bilgiler var internette


alprkrkmz
Daire Başkanı
30 Eylül 2025 21:28

Lisans ise 163 164 tl. Yüksek varsa 175 civarı sanırım.


yarınlar-bizimdir123
Memur
30 Eylül 2025 21:30

teşekkür ederim hocam


fenogretmeniyim
Daire Başkanı
30 Eylül 2025 22:21

ayın 1 inde kbs sistemi açılıyor. oraya işlendikten sonra ek ders bordrosunda görülür

Toplam 3 mesaj

