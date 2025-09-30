Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

iş bankası kampanya


30 Eylül 2025 21:26
iş bankası kampanya
Adalet Bakanlığı Çalışanlarına Özel (Peşin Faizli) Promosyon Karşılığı %0 veya indirimli Faiz Oranlı Kredi Kampanyası Kredi Tutan Vade Ind. Faiz Oranı Aylık Taksit Toplan Ger Ödeme 250.000 TL. 19 Ay %0 13.158 TL. 250.000 TL 365.000 TL. 12 Ay %0 30.417 TL. 365.000 TL 375.000 TL. 11 Ay %0 34.091 TL. 375.000 TL 405.000 TL. 10 Ay %0 40.500 TL. 405.000 TL. 440.000 TL. 9 Ay %0 48.889 TL. 440.000 TL. 485.000 TL. 8 Ay %0 60.625 TL. 485.000 TL. 400.000 TL. 12 Ay %0,37 34.390 TL. 412.160 TL. 450.000 TL. 12 Ay %0,80 40.099 TL. 479,900 TL. 500.000 TL. 12 Ay %1,14 45.803 TL. 547.650 TL. ilgili kampanya veya diğer bireysel (konut, taşıt, ihtiyaç) kredi taleplerinizi aşağıda yer alan iletişim numarasından veya mail adresinden iletebilirsiniz. Son maaş bordronuz ve talep ettiğiniz kredi tutarını belirtmeniz gerekmektedir. SIVAS ŞUBESI : 0 507 195 51 29 (whatsapp) Firdevs Başkurt : 0 507 197 34 02 Betül Tuna Tunç: 0 552 101 09 17 [email protected]/tuna.tunç@isbank.com.tr Konut Kredisi Faiz Oranımız ; %2,79 (8 Taşıt Teminatlı İhtiyaç Kredisi ; 36 ay vade %3,84 faiz oranı ile 2015 model üzeri mevcut aracınızın kasko değerinin %60 ına varan tutarlarda ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Piyasa koşulları anlık olarak yukarıda yer alan bilgileri etkileyebileceğinden başvuru aşamasında güncel bilgiler yukarıda bulunan iletişim numaralarından alınabilecektir. % 0 ve indirimli faiz oranları için maaş anlaşması yapılan bankadan alacağınız 99.500 TL. promosyon tutarı kullanacağınız kredi tutarından düşecek, promosyon ödeme gününde maaş hesaplarına 99.500 TL. aktarılacaktır. Kullanılan kredi tutarından tahsis ücreti, kredi bağlantılı sigorta, hayat sigortası tahsil edilecektir. Bu kampanya hakkında detaylı bilgisi olan veya faydalanan var mı? bileğilerimizi paylaşırsak ihtiyacı olan arkadaşlar faydalanabilir.

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyonu yatan var mı?Promosyon hacizli / blokeli personeller platformuPromosyon ne zaman yatacakPromosyon haczi bilgilendirme amme hizmetiVakıfbank takipli müşteri tahsilatıPromosyon ödemesi3 ay vadeli faizsiz 100 bini nasıl çekeceğiz.VakıfbankPromosyon Haciz Son Nokta.

Sözlük

Bu günün sözü 1 hans landa 2 bir kadın susuyorsa 2 28.09.2026 simav depremi 1 bilinen en eski ahşap yapı 1 sabah ayazı 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 günaydın sözlük 1 mehmet ataş 1 pot kırmak 1

Son Haberler

Çankaya'da bazı mahallelere su verilemeyecekKazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlenen 2 kişi öldüFilipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybettiAA kameramanı New York'ta polisin sert müdahalesiyle yaralandıFenomen Neslim Güngen ile eşi kara para davasında hakim karşısında

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?