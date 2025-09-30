Eş durumu tayini

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
eşim üniversitesi Hastanesi'nde kadrolu hemşire 4A lı. sağlık bakanlığı son alımda başka ile yazmak istiyorum. ben eş durumundan gelme ihtimalim var mı? üniversite hastanelerine tayin hakkı verdikleri için onu benim yanıma çekme ihtimalleri var mı ?? 1 yıl sonra diye biliyorum eşimin bulunduğu il sağlık müdürlüğü reddetme ihtimali var mı

