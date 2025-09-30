Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Ekside olan ek hesaptan icra ödemesi yapılır mı?


30 Eylül 2025 23:39
Ekside olan ek hesaptan icra ödemesi yapılır mı?

Arkadaşlar bugün promosyon yattı, bir icram vardı avukat promosyonun alinmasi için talepte bulunuldu ve ek hesabıma bloke konuldu. Ek hesabım şu anda ekside ve blokeli ek hesabimdan icra dosyama ödeme yapılır mı?


Dr Drogba
Aday Memur
01 Ekim 2025 00:32
yapılamaz
