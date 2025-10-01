Atanma öncesi yapılan askerlik için kademe ve hizmet puanı alma

Merhabalar. 2023 eylülde atandım. Askerliğimi 2016 yılında kısa dönem olarak yapmıştım Elazığ'da. İlçe özlük birimine dilekçe vereyim kademe terfi tarihini 6 ay geri çekin artı 6 aylık hizmet puanı ekleyin diye başvurdum. Çok bilgili şef ve memurlar bana bu olmaz atanma öncesi yapılan askerlik ne alaka diyor. görevdeyken gitseydiniz tamam da bu olmaz diyorlar. ya da askerlik borçlanması yapıp para öderseniz o zaman kademeye yansır belki hizmet puanı yine alamazsınız diyor çok bilgili memurlar? Ne yapmalıyım ben şimdi? Bu arada maalesef ülkenin en çöp kadrosunun bulunduğu ilçe meme bağlıyız. Özlükten maaşa argeden atama birimine kadar en iş bilmez memurları bir araya toplamışlar gibi. Sorusuz geçen 1 ayımız bile yok.