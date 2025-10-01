Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Trafik kazasi ve magduriyet


01 Ekim 2025 01:55
Trafik kazasi ve magduriyet

2 sene once deprem gorevinde kaza yaptim, kusur tamamen bende, yaptirmak istedim ancak donemin basmuduru affetti para istemediler. Aradan bir sene gecti, basmudur degisti birden para istediler, 60-70 bin parayi hemen getir dediler, maasimda icra oldugu ve nafaka odedigik icin odeyemem dedim, idari sorusturma acip ceza verdiler ayrica alacaklari icin dava acip kazandilar, gerekceli kararlari cikti itiraz bile etmedim icraya versinler hemen diye vermiyorlar 3 aydir, dun hukuk islerinden aradilar kazayla ilgili konusmak istedi mudur vekili ama konusmadim zaten dava actiniz kazandiniz prosedurleri devam ettirin icraya verin dedim kapattim telefonu, bugun gunduz personel sube aradi basmudur gorusmeye cagirmis beni, ben anlamiyorum cidden, durumum yok odeyemiyorum icraya verin en azindan alacaginizi siraya gecip alin diyorum yine olmuyor, Allah bilir basmudure konu nasil gitti de ondan cagiriyorlar, ne yapmam lazim? Parca parca taksit halinde odesem kabul ederler mi acaba? Cidden magdur ettiler beni bu konuda. Once kazayi affettiler sonra tekrar acip magdur ettiler iyice.

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerSALI GÜNÜ GECEDEN ÇIKAN HEMŞİRE TEKRAR CUMARTESİ GÜNÜ İŞE GELİYOR VE MAAŞI BENDEN FAZLA2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği7 gün üst üste iş ve 90 saat mesaiPromosyona bloke konusu amme hizmetiKredi ödeyememe hakkındaİkinci şark kalkmayacaksa şark süreleri neden arttı?

Sözlük

Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 sabah ayazı 2 mülteci 1 bir kadın susuyorsa 2 hans landa 2 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 1 la la land 1 Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1 pot kırmak 1 modifikasyon 1

Son Haberler

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Resmi Gazete'deHabersiz, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen personele maaş ödemesi nasıl savunuldu?Sözleşmeli Subay ve Astsubayların Muvazzaflığa Geçiş Şartları Yenilendi1 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları2026-2027 Akademik yılı başvuruları başladı

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?